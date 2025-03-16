Diyarbakır'da kamyonet takla attı: 2 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere ilçenin Bağdere Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı.
Kazada, 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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