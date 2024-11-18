Diyarbakır'da Kaza: 2 Yaralı

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Diyarbakır'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde merkez Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen 2 kişi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, yardıma koştu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.