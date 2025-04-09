Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 9 Yaralı

Diyarbakır'da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
İlçenin Diyarbakır- Bingöl kara yolu Arpaderesi mevkiinde H. Y. idaresindeki Mercedes marka 21 ACY 382 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.
Jandarma ve polis, yolda ulaşımı kontrollü sağladı.
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