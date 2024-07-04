Diyarbakır\'da Minibüs Kazası: Kardeşlerden Birisi Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı kardeşlerden Mehmet Mücel de hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 30 Haziran 2024'te gece saat 23.30 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Y.E. kontrolündeki 21 M 0490 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Mücel (45) ile ağabeyi Mehmet Mücel'e (53) çarptı. Kaza esnasında Ahmet Mücel'nin kızı S.M. ise yara almadan kurtuldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet Mücel burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabey Mehmet Mücel de dün sabah saatlerinde hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mücel'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Sürücü Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.E., çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Feci kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan, ağabey ve kardeşin hayatını kaybettiği feci kaza anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Mücel, kardeşi Ahmet Mücel ile kızı S. M.'nin refüjden karşıya geçtiği esnada şehir içi minibüsünün çarptığı görülüyor. Kardeşler, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği anlarda anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR