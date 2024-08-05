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Diyarbakır'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Çüngüş ilçesi kırsal Sağtepe Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını, rüzgarın da etkisiyle bölgedeki üzüm bağına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, ilçe belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.