Diyarbakır\'da Örtü Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde meydana gelen örtü yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Yeşiltepe Mahallesi'nin Aşağı Saklı mezrası ve kırsal Kırkpınar Mahallesi'nin Küpetaş mezrası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangında vatandaşların da desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR