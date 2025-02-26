Diyarbakır'da Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da Sahte Alkol Operasyonu

Diyarbakır\'da Sahte Alkol Operasyonu

Jandarma, Diyarbakır'da 60 litre sahte alkol ve çeşitli malzemeler ele geçirirken 1 kişi gözaltına alındı.

26.02.2025 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 60 litre alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığınca sahte ve kaçak alkol satışı, tüketimi ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarda B.K. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 60 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde, 1 adet damıtma aparatı, 100 adet muhtelif boyutlarda cam şişe, 15 adet alkollü içecek yapımında kullanıldığı değerlendirilen aroma, 1 adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 2 adet şarjör, 15 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen madde ve materyaller ile silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınırken, şüpheli B.K. ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
23:43 AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı: CHP’ye geçmemi Özgür Özel teklif etti AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti
23:37 Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea’de taraftarlar, maç öncesi Mourinho’nun ismini haykırdı Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı
23:18 Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı
23:17 Elon Musk’ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti Elon Musk'ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti
23:06 Jose Mourinho ve Okan Buruk’un alabileceği cezalar belli oldu Jose Mourinho ve Okan Buruk'un alabileceği cezalar belli oldu
22:58 İmamoğlu’nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı İmamoğlu'nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı
22:51 Ukrayna’nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 18:34:56. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.