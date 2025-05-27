Diyarbakır\'da Sahte Altın Satışı

Diyarbakır'da bir kadının, jelatinli 5 gramlık sahte altınları 12 farklı kuyumcuya sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, sahte 5 gramlık külçe altının jelatinli ve çok iyi bir markayı taklit ederek esnafa verildiğini söyledi. Yüksel, 12 esnafın mağdur olduğunu, Türkiye'nin belli başlı markası ve sertifikalı ürünleri üreten firmanın profesyonel bir şekilde taklit edildiğini belirtti.

Bir esnafın çok titiz bir şekilde incelemeden, açmadan durumu tespitinin mümkün olmadığına dikkat çeken Yüksel, "Cezalar caydırıcı değil, çete başları yakalanmadı. Bir kapıdan giriyor, diğerinden çıkıyor. Birinci mahkemede şikayetçi bulunmadığı zaman ikinci mahkemede zaten serbest kalıyorlar. Esnaf da yorucudur gidemiyor. İşini gücünü bırakıp sürekli mahkemeye gidemiyor. Caydırıcı mahkeme sonucu çıkmadığı için esnaf da artık uğraşmıyor. Ben gitsem de ne olacak diyor. Bir hafta boyunca mahkeme, karakol arası git gel yapıyor esnaf, sonuç olarak mağduriyeti giderilmiyor" dedi.

Yüksel, jelatin sistemi ile Diyarbakır'da satış yaptıklarını ama bunun da sahtesinin üretildiğini belirterek, "Emniyete başvurduk 8 kişi tutuklandı ama bir şey çıkmadı. Çetenin başı, nerede ürettiği çıkmadığı için hepsi serbest kaldı. Çeyrek, yarım, cumhuriyet dediğimiz sürekli vatandaşların alım satım yaptığı ürünler olduğu için Darphane Genel Müdürümüz uzaktan takip sistemi ile bir çalışma başlattı. Bayramdan sonra bu sistemi faaliyete geçireceğiz. Her bir çeyrek, yarım ya da cumhuriyetin bir karekod şifresi olacak. Telefon ile karekodu esnaf okutacak orijinal midir? Orijinal değil midir? Bu şekilde alım satım yapabilecek. Böyle bir sistem çalışılıyor ve inşallah bunu faaliyete koyarlar kendimiz ve esnafımız rahatlar" şeklinde konuştu.

Kuyumcu esnafı Furkan Tekin de iki gün önce sahte altın olayıyla karşı karşıya kaldığına değinerek, "Daha önce çalıştığımız bir firmaydı. Gelen ürün jelatininden olsun, ambalajından olsun kötü bir görüntüye sahipti ve ağırlık olarak da biraz düşük geldiğini hissettim ondan dolayı almadık. Diğer esnafın da dikkat etmesini isterim. Jelatinini kontrol etsinler, şifresini kontrol etsinler. Yeni düzenlemede çip gelecekmiş daha dikkatli olmalarını herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şüpheli kadının gözaltına alındığı ve sevk edildiği mahkemece tutuklandığı kaydedildi. - DİYARBAKIR