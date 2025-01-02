Diyarbakır'da Servis Devrildi: 9 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Servis Devrildi: 9 Yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devrilen öğrenci servisinde 9 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

02.01.2025 20:18
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Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesi kırsal Ziyaret Mahallesi Günhan mezrasında M.İ. idaresindeki 38 ZT 745 plakalı öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ve 8 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Servis Devrildi: 9 Yaralı - Son Dakika

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