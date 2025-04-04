Diyarbakır\'da Takla Atan Otomobilde Sürücü Ağır Yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çavuş Damı Mahallesi mevkisinde dün gece saatlerinde 72 EC 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR
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