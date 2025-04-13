Diyarbakır'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Diyarbakır'da boş kasa yüklü tır devrildi: 1 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde boş kasa yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Bismil- Batman karayolunda 12 ACJ 468 plakalı boş kasa yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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