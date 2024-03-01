Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü traktör sürücülerine reflektör tak, görünür ol projesini hayata geçirdi - Son Dakika
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü traktör sürücülerine reflektör tak, görünür ol projesini hayata geçirdi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü traktör sürücülerine reflektör tak, görünür ol projesini hayata geçirdi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Diyarbakır'daki traktör sürücülerinin muayene yaptırmadıklarını tespit ederek reflektör tak, görünür ol projesini başlattı. Proje kapsamında 120 çift reflektör ve 30 adet dönerli flaşörlü sarı lamba traktörlere takıldı. Ayrıca traktör sürücülerine bilgilendirme semineri verildi.

01.03.2024 11:33
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü personeli tarafından traktör sürücülerine yönelik reflektör tak, görünür ol projesi hayata geçirildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde etkilenen Diyarbakır'daki traktör sürücülerinin muayene yaptırmadıklarını tespit eden Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sur ilçesinde bulunan çiftçilere yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde kaymakamlıkla görüşen ekipler, Diyarbakır Ulaştırma ve Altyapı Bölge Müdürlüğü desteği ile seyyar araç muayene istasyonu talebinde bulundu. Talebin üzerine Diyarbakır Tüvtürk Muayene istasyonu tarafından 29 Şubat 2024 tarihinde seyyar araç muayene istasyonu görevlendirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sur Kaymakamlığı ile koordine kurularak 'Reflektör Tak Görünür Ol Projesi' çalışmalarına başladı. Sur Kaymakamlı, Sur Ziraat Odası Başkanlığı ve muhtarların desteği ile 120 çift reflektör, 30 adet dönerli, flaşörlü, sarı lamba temin edildi. 29 Şubat 2024 günü Sur ilçesi Bostanpınar Mahallesinde 120 traktör ve biçerdöver römorkuna üçgen reflektör, 30 traktöre dönerli flaşörlü sarı lamba Sur Kaymakamı Asım Solak, Diyarbakır Ulaştırma ve Altyapı Bölge Müdürlüğü, Sur Ziraat Odası Başkanlığı ile Sur İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve traktör sürücülerinin katılımıyla takıldı.

Reflektör ve flaşörlü, dönerli, sarı lamba takılarak hazır hale getirilen 128 traktörün muayenesi yaptırıldı. Sur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından 128 traktör sürücüsüne; reflektör tak görünür ol, koruma çerçevesi hayat Kurtarır ve zirai araçların karayollarında kullanımı hakkında bilgilendirme semineri de verilerek traktör sürücüleri bilgilendirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü traktör sürücülerine reflektör tak, görünür ol projesini hayata geçirdi - Son Dakika

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