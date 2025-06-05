Diyarbakır'da Yangın: 4 Ölü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yangın: 4 Ölü

05.06.2025 23:32
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Diyarbakır'daki yangında anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Diyarbakır'daki yangında ölü sayısı 4'e yükseldi: Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi. Yangında anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava sitesindeki apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 12 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucu tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 3'ü ağır 17 kişi hastaneye kaldırılırken, olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Ölenlerin anne Tuba Ç. ve çocukları Zeynep, Yusuf ve Elif Ç. olduğu öğrenildi.

"3'ü çocuk 4 vatandaşımızı kaybettik"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı arefesinde maalesef Diyarbakır'da çok acı bir hadise yaşadık. Saat 18.30 civarında Kayapınar ilçesimizde 12 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında maalesef 3'ü çocuk olmak üzere 4 vatandaşımızı kaybettik. Dumandan etkilenerek hayatlarını kaybetmişlerdir. Yangın dolayısıyla gerek itfaiye, UMKE ve AFAD ve diğer birimlerimiz süratli bir şekilde vaziyet aldılar. Binadan tahliyeler gerçekleştirildi. 30'un üzerinde insan tahliye edildi. Bunlardan 17'si hastanelere intikal ettirildi. Maalesef 17 kişiden 3'ü kurtarılamadı. Geriye kalan 13 vatandaştan 3'ü taburcu edildi. Hastanelerimizde 10 yaralı vatandaşımız var. 9'unun durumu gayet iyi, biri orta seviyede. Hayati seviyede olan yaralımız hastane kalmadı. Vefat eden çocuklarımıza ve onların annelerine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Meselenin adli ve idari boyutuyla ayrıntılı şekilde incelemeye ihtiyacı vardır. Bu çerçevede bir taraftan Başsavcılığımız, bir taraftan idare olarak bizler herhangi bir ihmal olup olmadığıyla ilgili tüm yönleriyle araştıracağız. Herhangi bir kusuru ihmali olanlar, bunun hesabını ilgili merciler önünde vereceklerdir" dedi.

Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini, yapılacak teknik araştırmalarla ortaya çıkarılacağını belirten Vali Zorluoğlu, olayın oluş şekliyle ilgili soru üzerine, "Bize gelen ilk bilgiler, yangından dolayı dairelerini terk ederek merdivenlere yöneldikleri ve merdivendeki yoğun dumandan etkilenerek maalelef vefat etmişler, ilk bulgular bunlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Yangın: 4 Ölü - Son Dakika

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