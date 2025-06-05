Diyarbakır'da yangın: 4 ölü, 2 savcı görevlendirildi

Diyarbakır'daki yangına ilişkin başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki yangında aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı yangına ilişkin başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.

Yangında hayatını kaybeden anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep Çavdar'ın 'cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. 13 yaralının tedavileri ise kentteki hastanelerde devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.

Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.