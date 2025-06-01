Diyarbakır'da Yangında Bin Dönüm Tarım Alanı Yanarak Kül Oldu

Diyarbakır'da bin dönümden fazla biçilmemiş buğday ve arpa yangında kül oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde biçilmemiş bin dönümden fazla buğday ve arpa yangında kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mermer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle biçilmemiş buğday ve arpa tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangında bin dönümden fazla biçilmemiş buğday ve arpa kül oldu.

Yangın, vatandaşların traktörleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.