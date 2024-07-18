Doğubayazıt'ta 500 Bin TL Değerinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta 500 Bin TL Değerinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonda, çeşitli markalarda 8 adet cep telefonu, 5 adet saç şekillendirici, 2 adet dikey süpürge ve 2 adet lazer epilasyon cihazı bulundu. Ağrı Valiliği, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

18.07.2024 21:24
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 8 adet çeşitli markalarda cep telefonu, 5 adet saç şekillendirici, 2 adet dikey süpürge ve 2 adet lazer epilasyon cihazı ele geçirildi. Açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Doğubayazıt'ta 500 Bin TL Değerinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta 500 Bin TL Değerinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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