Doğubayazıt\'ta aranan şahıs yakalandı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, Doğubayazıt ilçesinde aranan şahısları yakalamak için yürüttükleri çalışmaların sonuç verdiği belirtildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. - AĞRI