Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş

Haberin Videosunu İzleyin
Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş
05.06.2025 13:16  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş
Haber Videosu

Ankara'da sokak köpeklerini sahiplenme bahanesiyle evine alan ve parçalayıp öldürdüğü iddia edilen doktor Muhammet D.'nin hayvanlara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Karşıyaka Mezarlığı yanında sahipsiz hayvanların bakımıyla ilgilenen hayvanseverler, Muhammet D'nin, 26 Nisan'da kendilerinden 3 köpek sahiplendiğini ancak ertesi gün hayvanların akıbetini öğrenmek için irtibata geçtiklerinde, kendilerini tersleyerek hayvanları göstermemesi üzerine şikayetçi oldu.

PEÇETELER İÇİNDE KÖPEKLERE AİT KIL ÖRNEKLERİ BULUNDU

Başsavcılıkça başlatılan soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı ve ikametinde arama kararı verildi. Muhammet D'nin evinde yapılan aramada, üzerinde kan lekesi bulunan bıçaklar ve peçeteler içinde köpeklere ait kıl örnekleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Batı Adliyesine getirilen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş

"SAHİPLENDİĞİM 3 YAVRU KÖPEK BALKON CAMINDAN KAÇMIŞ"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Muhammet D, Nisan 2025'te kanser hastası olması nedeniyle bakımını üstlenemeyeceğini ifade eden tanımadığı bir şahıstan 5 yavru köpek sahiplendiğini, yavru köpeklerin evin mutfak balkonundaki açık camdan kaçarak gittiğini öne sürdü. Hafta içi ikametinde bulunmadığı sırada yeteri kadar yiyeceği köpekleri beslediği alana bıraktığını ifade eden Muhammet D. şu beyanda bulundu: "Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine ya da ölüsüne rastlamadım. Sahiplendiğim 5 köpeğin kaçmasının ardından internetten ilan veren tanımadığım bir kişiyle irtibata geçtim. Karşıyaka mezarlığının oradan 3 yavru köpek sahiplendim. Köpekleri alıp eve getirdiğimde köpekleri yıkadım. Poşet üzerinde görülen yavru köpek, yıkadığım köpek olup, orada hareketsiz ve kanlar içinde yattığı iddia edilmişse de bahsedilen şey süt ve yaş köpek maması karışımının verdiği kırmızı renktir. Ölü köpek değildir. Duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Sahiplendiğim son 3 yavru köpek de duşta olduğum sırada aynı şekilde mutfağın balkon camından kaçıp gitmişler."

"HAYVANSEVER KADINLAR RIZAM DIŞINDA EVİME GİRDİ"

Muhammet D., görüntü tutanaklarında köpeklerin çıkışının yer aldığı görüntülerin olmamasına ilişkin köpeklerin kaçtığını iddia ettiği mutfak balkonu camının kameranın kör noktasında kaldığını, görüntüde bu nedenle tespit yapılamadığını, hayvansever 3 kadının ikametine gelerek köpeklere bakmak istediğini söyledi. Rızası dışında hayvansever kadınların zorla evine girdiğini iddia eden Muhammet D, "Kendilerine engel olmaya çalışırken karşılıklı olarak arbede yaşandı. Kendilerine hakaret ve tehdit içerikli herhangi bir söz sarf etmedim. Sadece evimi terk edin dedim. Evimde yapılan arama neticesinde ele geçirilen delillerin polisler tarafından oraya yerleştirildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammet D'ye ait villanın yan tarafındaki villadan alınan güvenlik kamerası görüntülerine ait incelemede, Muhammet D'nin elinde 3 yavru köpek ile eve geldiği, yavru köpekleri sahiplenip evine aldığı saatten itibaren ertesi güne kadar yavru köpeklerin ev ve bahçe önünde görülmedikleri kaydedildi. Ayrıca yavru köpekleri sahiplendiği her iki tarihte de köpeklerle eve girdikten yaklaşık 1 saat sonra elinde taşımakta güçlük çektiği çöp poşeti ve kutular ile çıktığı, akabinde temizlik yaptığı şahsın ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda şüphelinin toplamda 8 yavru köpeği öldürerek çöpe attığı değerlendirmesi yapıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede, cep telefonunda müstehcen hayvan görüntülerinin bulunduğu 43 bin resim, sahiplendiği yavru köpeklerin bir poşetin içerisinde hareketsiz olduğu görüntüler tespit edilirken, cep telefonunun internet tarayıcısından "beyaz duvar boyası" anahtar kelimesiyle arama yaptığı belirlendi.

Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş

KÖPEKLERE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

İddianamede, şu tespitlere yer verildi; "Muhammet D'nin tespitli toplamda 8 yavru köpekten 3'ünü 30 Mart'ta, 5'ini ise 26 Nisan'da sosyal medya üzerinden sahiplendiği, yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalayarak öldürdüğü, öldürdüğü köpekleri delilleri ortadan kaldırmak amacıyla siyah çöp poşetleri içerisine koyarak evden çıkardığı, çöpe attığı, evine dönerek kapı kollarını ve yerleri sildiği, duvarları boyadığı, mevcut delil durumu itibarıyla 8 köpeğe ilişkin tespit yapıldığı ancak bu eylemleri çok sayıda köpeğe karşı gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği, öldürdüğü yavru köpeklere ilişkin kıl parçalarının bir kısmını 7 farklı gruba ayırarak, amacı anlaşılamayan bir şekilde ikametinde muhafaza ettiği, ikametin bahçe kısmında ise yavru köpeklere ait kemik parçasını suç delillerini ortadan kaldırma maksadıyla gömdüğü, şüphelinin bu eylemlerini meslek haline getirdiği anlaşılmıştır."

Muhammet D. hakkında "müstehcenlik" ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: AA

3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ayşegül Sanlı:
    Ve bir de böyle ş.sizler doktorluk yapıyor Bu çıkan haberden sonra kesinlikle meslekten men edilmeli 126 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Benzer eylemler olabilir tüm köpek besleyenler araştırılsın 70 5 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    böyle sapık ruhlular için tıp fakültelerini kapatalım demek nasıl ahmaklıksa, vakıflar içinde aynı şey geçerlidir. kurumları değil sapıkları cezalandırmak gerekiyor. 38 1 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    yarın saeberst. İNSANA CEZA YOKI HAYVANA OLSUN 24 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    sapıklığın sınırlarını zorlamış 19 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da Tekne Patladı: 3 Yaralı Bodrum'da Tekne Patladı: 3 Yaralı
Sağlık Bakanlığı’ndan “kene“ uyarısı: Sadece hayvandan değil insandan da bulaşıyor Sağlık Bakanlığı'ndan "kene" uyarısı: Sadece hayvandan değil insandan da bulaşıyor
Bakan Uraloğlu, selin vurduğu Trabzon’a gitti: Kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor Bakan Uraloğlu, selin vurduğu Trabzon'a gitti: Kaybolan vatandaşımızı arama çalışmaları sürüyor
Trabzonspor’da Fatih Tekke, Galatasaray’ın 3 yıldızını istiyor Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Fenerbahçe’den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor Fenerbahçe'den imza sayıları ile ilgili bir açıklama daha: Gerçekler çarptırılıyor
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi
Şehir magandası çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı Şehir magandası çarptığı aracın şoförüne bıçakla saldırdı
AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı Ömer Çelik yanıt verdi AK Parti, CHP ile bayramlaşacak mı? Ömer Çelik yanıt verdi
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi
Tekirdağ’da müteahhit silahlı saldırıda öldürüldü Tekirdağ'da müteahhit silahlı saldırıda öldürüldü
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim

14:13
Cumhuriyet tarihinde bir ilk 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor
14:09
İş insanına silahlı saldırı kamerada Bir anda yere yığıldı
İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
12:14
CHP’nin bayram kararına Erdoğan’dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması
20:44
Comolli Juventus’a Fenerbahçe’nin eski yıldızını istiyor
Comolli Juventus'a Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
20:36
Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın soyadını almak istiyor
Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor
20:35
Galatasaray yeni Mertens’ini Amerika’da buldu İşte o isim
Galatasaray yeni Mertens'ini Amerika'da buldu! İşte o isim
20:31
İBB’ye soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10’a yükseldi
İBB'ye soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10'a yükseldi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
20:00
Kurdukları düzenek ortaya çıktı Gaziantep’te kurbanlık alan vatandaşlar dolandırıldı
Kurdukları düzenek ortaya çıktı! Gaziantep'te kurbanlık alan vatandaşlar dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 15:41:59. #7.12#
SON DAKİKA: Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.