Dolandırıcı Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede B.Ş. isimli şahsın banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dazkırı ilçesi Sarıkavaşüphelik köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
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