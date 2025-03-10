Dolandırıcı Sahte Altın Setle Yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 29 yıl hapis cezası bulunan şahıs sahte altın setiyle yakalandı

SAMSUN - Samsun'da dolandırıcılık suçundan 29 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs sahte altın set ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında 29 ayrı yakalama müzekkeresi bulunan ve toplam 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 167 bin 860 TL para cezası bulunan Ö.E. yakalandı.

Şahsın aracında yapılan aramada ise sahte hasır altın seti ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.