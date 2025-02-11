Dolandırıcılara 3 Yıl Hapis Cezası

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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan haklarda 3'er yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında dolandırıcılık suçlarından 3'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ve H.A isimli şahıslar Çay'da yakalandı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR