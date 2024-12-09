Dolandırıcılara Dikkat!

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları telefon ile yapılan dolandırıcılık olaylarına karşın vatandaşları uyardı.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı diyerek sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın. Böyle bir durumda hemen 112 ihbar hattını arayın" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR