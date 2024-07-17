Dolandırıcıların senaryosu 'pes' dedirtti: Sahte polis aileyi böyle kandırmaya çalıştı - Son Dakika
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Dolandırıcıların senaryosu 'pes' dedirtti: Sahte polis aileyi böyle kandırmaya çalıştı

Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, 71 yaşındaki Hacer Özkılıç ve ailesini kuyumcu dolandırıcılığı yalanıyla kandırmaya çalıştı. Asayiş polisinin dikkati sayesinde aile, 173 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Hacer Özkılıç ve ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

17.07.2024 18:48
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Dolandırıcıların senaryosu "pes" dedirtti: Sahte polis aileyi böyle kandırmaya çalıştı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, 71 yaşındaki Hacer Özkılıç ve ailesini kuyumcu dolandırıcılığı yalanıyla kandırmaya çalıştı. Asayiş polisinin dikkati sayesinde aile, 173 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.

Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı şahıs, telefonla aradığı 71 yaşındaki Hacer Özkılıç'ı, kızının, oğlunun ve damadının kuyumcu dolandırıcılığından gözaltına alındığı yalanıyla para koparmaya çalıştı. Aynı yöntemle Özkılıç'ın kızı ve damadını da arayan dolandırıcı, aileyi telaşa düşürdü ve gönderdiği banka hesap numarasına para yatırılmasını istedi. Neyse ki, asayiş polisinin dikkati sayesinde aile, 173 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Hacer Özkılıç ve ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

İkna yöntemleri pes dedirtti

Hacer Özkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde telefonla arayan kişinin kendisini, "Emniyetten arıyoruz, kızın, oğlun ve damadın burada. Bir sarraf dolandırmışlar, acele bize ulaşın, emniyete alacağız sizi" diyerek dolandırmaya çalıştığını söyledi. Durumdan şüphelenen Özkılıç, "Dolandırıcı mısınız" diye soran Özkılıçk, karşı taraftan "Hayır, emniyetten arıyoruz. Dolandırmıyoruz, damadın ve kızının sesini duyuralım" yanıtını aldı.

"Kırıkkale emniyetine teşekkür ederim"

Daha önce de dolandırılmaya çalışıldığını söyleyen Özkılıç, "'Kızın sarraftan bilezik altın almış, sende almışsın' dediler. Polis olarak aradılar, 'ben sarraf dolandırmadım, aldığım yer belli' dedim. 'Bileziğini bozdur, bankaya yatır, IBAN'a at' dediler. Dedim, 'savcının orada torunum var, onu arayayım' 'Yok aramayın' dediler. Kırıkkale Emniyetine teşekkür ederim, beni kurtardılar. Vatandaşlar benim gibi kanmasın. Kışın da beni kandırmaya çalıştılar. Kışın uyandım da yazın uyanamadım" dedi.

Özkılıç'ın damadı Murat Aksakal da benzer bir şekilde dolandırılmaya çalışıldığını ifade ederek, "Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum" diyen bir kişiyle telefon görüşmesi yaptığını ve dolandırıcının, "Karakola gitme, savcı bey arka kapıdan alacak. Şu vatandaşa para yatır, hesabınızdan para gidiş gelişi olmuş mu bir bakalım" diyerek kendisini yönlendirdiğini belirtti.

Aksakal, eşine ulaşmaya çalıştığını fakat başarılı olamadığını ve dolandırıcılık senaryosunun eşine de uygulandığını söyledi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcıların senaryosu 'pes' dedirtti: Sahte polis aileyi böyle kandırmaya çalıştı - Son Dakika

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