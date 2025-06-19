Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Erzurum merkezli 7 ilde sahte ilanlar vererek kendileriyle iletişime geçen vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek olarak; sahte ilanlar vererek kendileriyle iletişime geçen vatandaşları ürün satış vaadi altında dolandırarak haksız menfaat elde ettiği tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

3 ay süre ile yürütülen çok yönlü çalışmalar sonucunda; nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı ve hesaplarında toplam 149 milyon 369 bin 703 TL hesap hareketi olduğu tespit edilen 23 şüpheli şahıs, Erzurum merkezli 7 ilde ( Karabük, İstanbul, İzmir, Ordu, Batman ve Adana) yapılan eş zamanlı yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve sim kart ele geçirildi. 1Adli mercilere sevk edilen 23 şüpheli şahıstan 19 kişi tutuklandı, 3 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı ve 1 şahıs kollukta ki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM