Dolmuş Kapısı Açıldı, Yolcu Yaralandı - Son Dakika
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Dolmuş Kapısı Açıldı, Yolcu Yaralandı

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İstanbul Avcılar'da dolmuşun kapısı açıldı, bir yolcu düştü ve kafasından yaralandı. Şoför kaçtı.

14.10.2024 17:16  Güncelleme: 17:33
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Avcılar'da seyir halindeki dolmuşun kapısı aniden açıldı. Bir yolcu düşerek kafasından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Dolmuş şoförü ise olay yerinden kaçtı.

Dolmuşun kapısı açıldı, yolcu yere kapaklandı, şoför Kaçtı

İstanbul Avcılar'da seyir halindeki dolmuşun kapısı aniden açıldı, bir yolcu düşerek kafasından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şoför olay yerinden kaçtı.

Avcılar Üniversite Mahallesi'nde, iddiaya göre, seyir halinde olan dolmuş kapısı aniden açıldı. Açılan kapıdan adam yere düşerek kafasından yaralandı. Yerde kanlar içinde yatan yaşlı adamın imdadına ilk olarak yolcular koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı adamı hastaneye kaldırdı. Dolmuş şoförü de polis ekiplerinin gelmesini beklemeden olay yerinden kaçarken, dolmuş kapısının bozul olduğu iddia edildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Dolmuş Kapısı Açıldı, Yolcu Yaralandı
Kaynak: İHA

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