Dolu nedeniyle devrilen araçta sürücü yaralandı - Son Dakika
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Dolu nedeniyle devrilen araçta sürücü yaralandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, araç takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç ise vatandaşlar tarafından elle çevrildikten sonra çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.03.2024 13:28  Güncelleme: 13:30
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Devrilen aracın sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Viranşehir yolu üzerindeki sanayi kavşağı yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 CMM 065 plakalı araç, dolu nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak refüje çaptı. Takla atan araç ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine giden ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ters dönen araç vatandaşlar tarafından elle çevrildikten sonra çekiciye yüklenerek kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolu nedeniyle devrilen araçta sürücü yaralandı - Son Dakika

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