Dolu nedeniyle devrilen araçta sürücü yaralandı

Devrilen aracın sürücüsü yaralandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Viranşehir yolu üzerindeki sanayi kavşağı yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 CMM 065 plakalı araç, dolu nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak refüje çaptı. Takla atan araç ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine giden ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ters dönen araç vatandaşlar tarafından elle çevrildikten sonra çekiciye yüklenerek kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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