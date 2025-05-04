Dolu Yağışı Dere Taşırdı

Dolu yağışı sonrası dere taştı, köy beyaza büründü

SİVAS - Sivas merkeze bağlı Yanalak köyünde başlayan sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı sonrası arazi beyaza bürüdü.

Sivas kent merkezine 57 kilometre uzaklıkta bulunan Yanalak köyünde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini arttıran dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sonrası su taşkınları oluştu. Köy arazileri beyaza bürünürken taşkınla birlikte tarım arazileri su altında kaldı.

"Köyümüzün ortasından geçen derede ıslah çalışmamız yapılmadı ve taştı"

Derede ıslah çalışmasının yapılmasını talep eden Yanalak köyü muhtarı Kazım Demirel, "Köyümüzde başlayan sağanak yağış, yerini ciddi bir dolu yağışına bıraktı. Köyümüzün ortasından geçen derede ıslah çalışmamız yapılmadı ve taştı. Bizde bu yağışta derenin taşmasından dolayı çok sıkıntı çektik. Ufak tefek zararımız var ancak çok ciddi bir kaybımız yok. Yetkililerden burada bir ıslah çalışması yapılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.