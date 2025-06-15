Dörtyol\'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen motosiklet ve işyerinden hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak yakalanan şahıs tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesinde meydana gelen işyerinden hırsızlık ve Yeşil Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yaptığı çalışmada M.H. adlı şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H. adlı şahıs mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY