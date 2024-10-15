Dörtyol\'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde durdurularak arama yapılan otomobil ve motosiklette 60 bin makaron ve 400 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmada 11.10.2024 tarihinde Dörtyol ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobil ve motosiklette yapılan aramada 60 bin adet gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak E.G. ile K.K. hakkında kanuna muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı. - HATAY