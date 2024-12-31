Dörtyol\'da Kaçak Sigara ve İçki Operasyonu

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda şüphe üzerine takibe aldıkları S.K.'nın iş yerinde ve ikametinde yaptıkları aramada; kaçak olduğunu tespit ettiği 750 paket kaçak sigara ile 3 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili olarak polis tarafından gözaltına alınan S.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY