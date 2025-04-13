Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan AVM çalışanları, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ANKARA'da down sendromlu Mert Affan Y.'nin (7) alışveriş merkezi (AVM) içerisindeki oyun alanına alınmaması ile ilgili gözaltına alınan AVM çalışanı 5 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Down sendromlu Mert Affan Y., önceki gün öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt ile gittiği Etimesgut ilçesindeki alışveriş merkezi içinde yer alan oyun alanına görevliler tarafından alınmadı. Diğer çocuklar oyun alanında eğlenirken, Mert'in dışlanmasına öğretmeni tepki gösterdi ve o anlara ilişkin videoyu sosyal medyada paylaştı. Tepkilerin büyümesi üzerine Etimesgut Belediyesi, söz konusu işletmede inceleme yaptı. İnceleme sonucu ruhsatsız olduğu ortaya çıkan oyun alanı mühürlendi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletme hakkında TCK'nın 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Öğretmen Karakurt'un şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Oyun salonu sorumlu müdürü E.G. ile 4 kadın çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.