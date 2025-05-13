Drift Faciası: Arkadaş Camdan Düştü

Geçtiğimiz gün Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde hafif ticari araç ile yol üzerinde drift atarak kendilerince eğlenen gençler faciaya davetiye çıkarttı. Şoför manevra hareketleri yaparken camdan sarkarak eğlenmeye çalışan bir kişi tutunamayarak yere düştü.

DÜŞME ANI KAMERADA

Gencin yere düşme anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin drift anında yere düştüğü ve arkadaşlarının panikle başına koşuşturduğu sonrasında yere düşen kişinin de araca bindirilerek olay yerinden hızla uzaklaşıldığı görüldü.