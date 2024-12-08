Drone ile Hırsızlık Girişimi Engellendi

3.Sayfa

PKK\'nın üst düzey isimlerinden biri daha etkisiz hale getirildi

Fabrikaya girmeye çalışan maskelilere dronlu operasyon

Tekirdağ'da Drone Destekli Hırsızlık Operasyonu: 3 Maskeli Şahıs Yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde drone destekli operasyonda, yüzleri maskeli 3 şahıs bir fabrika bahçesine girmeye çalışırken yakalandı. Jandarma, arazideki şahısları ve bekleyen bir şüpheliyi kamyonetiyle birlikte ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, 07 Aralık 2024 tarihinde yapılan başarılı bir operasyonla hırsızlık girişimi engellendi. Saray İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, bir fabrika bahçesine girmeye çalışan yüzleri maskeli 3 şahıs, drone destekli asayiş timleri tarafından havadan tespit edildi.

Olayın ardından, bölgeye sevk edilen 3 Asayiş Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), arazide saklanan şahısları izleyerek başarılı bir şekilde yakaladı. Geniş çaplı aramalar sonucunda, şahısların beklediği noktada 1 kamyonetle birlikte 1 şüpheli daha yakalandı.

Drone yardımıyla gerçekleştirilen bu operasyon, hırsızlıkla mücadelede teknolojinin etkin kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan müdahale ile hırsızlık girişimi engellenmiş oldu.