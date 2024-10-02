Dronla Çöp Atan Sürücülere Ceza

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Sultanbeyli'de dron destekli trafik uygulaması sırasında araç içerisinden yola çöp attığı belirlenen 5 sürücü hakkında idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği dron destekli trafik uygulaması yaptı. Fatih Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde araç içerisinden karayoluna izmarit, kağıt ve peçete şeklinde çöp atan 5 araç sürücüsüne ceza uygulandı. Araçtan çöp atan sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'araçlardan bir şey atmak veya dökmek' maddesinden idari para cezası verildi. - İSTANBUL