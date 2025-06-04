Dronla Mısır Tarlasına Saldırı - Son Dakika
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Dronla Mısır Tarlasına Saldırı

04.06.2025 19:03
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Karaman'da bir çiftçiye ait mısır tarlasına dronla ot ilacı atılarak zarar verildi.

Mısır tarlasına dronlu ot ilacı saldırısı

KARAMAN - Karaman'da bir çiftçinin üç ayrı yerde bulunan toplam 85 dönüm mısır tarlasına dron ile ilaçlı saldırı düzenlendi. Olay sonrası ot ilacı atıldığı tahmin edilen mısırların tamamına yakını kurudu.

Olay, geçtiğimiz gün Kazımkarabekir ilçesine bağlı Mecidiye köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Arif Balcı, sabah ekili ürünlerini kontrol etmek için araziye çıktı. Balcı, mısır ekili tarlalarına geldiğinde şok eden manzara ile karşılaştı. Dron ile mısır tarlalarının kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce ilaç atılarak saldırı düzenlendiğini tespit eden çiftçi, durumu hemen jandarma, ilçe tarım müdürlüğü ve ziraat odasına bildirdi. Köye gelerek mısır tarlalarında incelemede bulunan jandarma, il ve ilçe tarım müdürlüğü ile ziraat odası yetkilileri mısırların dron ile ilaçlanarak zarar verildiğini tespit etti. Yaşanan bu durum diğer çiftçileri de tedirgin ederken, jandarma mısır tarlasına saldırı düzenleyen kişi veya kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

"Kabul edilemez bir durum"

Dron ile zarar verilen mısır tarlasında incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, "Mısır tarlasında yaşanan korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Üreticimizin emeğinin heba olduğunu görüyoruz. Mısır tarlasına dron ile yapılan bir sabotaj şüphesi var. Bununla ilgili jandarma bir çalışma yapıyor. Tarlada ekili olan mısır şuan için tamamen yanmış bir durumdadır. Üzücü olay, çünkü milli bir servet. Üreticimiz sezonun boşa gitmemesi için şuan mısırı söktürüyor. Mısırın yüzde 80'i yanmış. Düzenli yetişebilmesi için tamamının sökülerek yeniden ekilmesi gerekiyor. Üreticimize geçmiş olsun" dedi.

"Tarlayı ekmek için 500 bin lira harcama yaptım"

Çiftçi Arif Balcı, bölgede sadece kendisine ait mısır tarlasına saldırı düzenlendiğini belirterek, "85 dönümlük mısır tarlama dron ile ilaç atıldı. Husumetli olduğumuz birileri yok. Atılan ilaçtan sonra kuruyan tüm mısırı şuanda traktörlerle söküyorum. Buraya gelerek incelemelerde bulunan jandarma, il ve ilçe tarım ile ziraat odası yetkilileri tarlaların dronla ilaçlanmış olduğunu söylüyorlar. Ben bu tarlayı ekmek için 500 bin lira harcama yaptım. Şimdi yeniden ekeceğim ve yine 500 bin lira daha harcayacağım. Herkes geçmiş olsun diyor da benim halim ne olacak şimdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Teknoloji, Jandarma, Güvenlik, Karaman, 3-sayfa, Güncel, Mısır, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dronla Mısır Tarlasına Saldırı - Son Dakika

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