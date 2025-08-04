Düğünlerde Silah Kullanımına Dikkat!

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; merkez ve Akpınar ilçesine bağlı köylerde, düğün ve benzeri etkinliklerde silahla havaya ateş açılmasının önüne geçmek amacıyla 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesi kapsamında bilgilendirme çalışması yaptı.

Jandarma ekipleri; köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek, düğün, asker uğurlaması gibi kutlamalarda silah kullanmanın doğurabileceği tehlikeler ve bu eylemlerin hukuki sonuçları hakkında bilgi verdi. Etkinliklerde, hazırlanan bilgilendirici videolar izletildi ve vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Vatandaşlara; havaya açılan her kurşunun ölümle sonuçlanabileceği hatırlatılarak, toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi. Proje kapsamında köy muhtarlarıyla da görüşülerek, farkındalık çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri; benzeri bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde sürdürüleceğini belirtti. - KIRŞEHİR