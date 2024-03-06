Dünür cinayetinde istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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Dünür cinayetinde istenen ceza belli oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan dünür cinayetinde, sanığa 'kasten öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 16 yıl 6 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanık, 'Her şey kazayla oldu, böyle olmasını istemezdim. Pişmanım' dedi. Duruşma ertelendi.

06.03.2024 23:36
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Dünür cinayetinde istenen ceza belli oldu

Dünürünü kalbinden bıçaklayarak öldüren sanık: "Her şey kazayla oldu"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızı ile ayrılma aşamasında olan ve evini basan damadının babasını göğsünden bıçaklayarak öldüren, 2 kişiyi de yaralayan sanık, "Her şey kazayla oldu, böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi. Sanığın "kasten öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından 16 yıl 6 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak'ta 17 Mayıs 2021'de meydana gelen olayda, Murat Geçer aynı adı taşıdığı babası Murat ile amcaları E. ve B. Geçer ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası Yaşar L'nin evine gitti. Damat Murat Geçer iddiaya göre, kayınbabasının evinin önünde küfür ederek, Yaşar L'nin evinin kapısını kırdı. İki taraf arasında çıkan kavga sonrasında Yaşar L., dünürü Murat Geçer'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Murat Geçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polisler tarafından gözaltına alınan Yaşar L., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Her şey kazayla oldu, böyle olmasını istemezdim"

Yaşar L. hakkında açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuklu sanık Yaşar L. hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Yaşar L., "Her şey kazayla oldu, böyle olmasını istemezdim. Meydana gelen olay sebebiyle pişmanım" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Yaşar L'nin Murat Geçer'i "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis, maktulün kardeşleri E. ve B'ye yönelik işlemiş olduğu "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 4 yıl 6 aydan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca E. ile B'nin ise sanık Yaşar L., 2 kızı ve eşine yönelik işlemiş oldukları "basit yaralama, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

Avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dünür cinayetinde istenen ceza belli oldu - Son Dakika

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