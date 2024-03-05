'Dur' ihtarına uymayarak polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı
SAMSUN - Samsun'da karıştığı trafik kazası sonrası kaçan, kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarparak şehit olmasına yol açan sürücü tutuklandı.
1,83 promil alkollü olduğu tespit edilen araç sürüsü Özgür Boztürk (37), ilçe jandarmadaki işlemlerinin ardından Havza Adliyesine sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Araçta yolcu olarak bulunan şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Dün gece Samsun- Ankara karayolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası Ankara istikametine kaçan 55 SA 335 plakalı otomobil sürücüsü Özgür Boztürk, Havza ilçesi Üniversite Kavşağı'nda kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya çarparak şehit etmiş, polis memuru A.S.V.'nin yaralanmasına sebep olmuştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Dur' ihtarına uymayarak polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı - Son Dakika
Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan, seçim çalışmaları sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrilen ağaç sonucu yaralandı. Adnan Ersan'ın ayağı kırılırken, oğlunun durumu iyi.