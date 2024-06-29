Dursun Özbek'e ait otelde yangın paniği - Son Dakika
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Dursun Özbek'e ait otelde yangın paniği

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ait olan Point Hotel'in restoranının depo bölümünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Yangın sonucunda depo bölümünde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

29.06.2024 18:46
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Dursun Özbek'e ait otelde yangın paniği

İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ait otelde yangın meydana geldi. Otelin arkasında bulunan restoranın depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yükselen duman paniğe neden oldu.

Olay, 16: 30 sıralarında Taksim Talimhane'de bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ait olan Point Hotel'in arka kısmındaki restoranda meydana geldi. Restoranın depo bölümünden dumanların yükselmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine varmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangının merkezine ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, yoğun çaba sarf etti. Balta ve elektrikli testere yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler kısa süre içerisinde yangını söndürdü. Olayın ardından depo bölümünde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dursun Özbek'e ait otelde yangın paniği - Son Dakika

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