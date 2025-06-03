Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören ve Çavuşlar kırsal mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale başladı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Dursunbey'de Orman Yangını - Son Dakika
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