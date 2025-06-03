Dursunbey'de orman yangını
BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören ve Çavuşlar kırsal mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dursunbey'de Orman Yangını Başladı - Son Dakika
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