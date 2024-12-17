Duruşma salonunu kana bulayan baba adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Duruşma salonunu kana bulayan baba adliyeye sevk edildi

Duruşma salonunu kana bulayan baba adliyeye sevk edildi

Bursa'da duruşma salonunda 2 sanığın öldürüldüğü, bir jandarma personelinin şehit, diğerinin ise yaralandığı silahlı saldırı sonrası 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

17.12.2024 11:36
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Bursa'da duruşma salonunda 2 sanığın öldürüldüğü, bir jandarma personelinin şehit, diğerinin ise yaralandığı silahlı saldırı sonrası 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

23 Eylül 2023 tarihinde merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında yaşanan tartışma sonrası silahına sarılan Mertcan Akça, garson olarak çalışan Tolga Ergün, Yiğit Selçuk ile güvenlik görevlisi olarak çalışan Efendi Doğan'ı yaraladı. Kurşunların isabet ettiği Tolga Ergün ise felç kalıp bir daha yürüyemedi. Olay sonrası babası Köksal Akça ile Porsche marka otomobille kaçan Mertcan Akça 128 gün sonra sahte kimlikle bir takside yakalandı. Hakim karşısına çıkan genç babasıyla birlikte tutuklandı.

Duruşmada öldürüldü

13 Aralık Cuma günü duruşması görülen tutuklu sanık Mertcan Akça ile baba Köksal Akça Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılırken, mahkemeye gelen müşteki Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün içeri soktuğu silahla Mertcan Akça ile Köksal Akça'yı başından vurdu. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul olay yerinde hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit düştü, arkadaşı Uğur Bulut ise hastanede tedavi altına alındı.

10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay sonrası, Bursa Adalet Sarayı'nda, 6. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında olayın faili Kemal (52) ve oğlu Tolga Ergün (21), iki polis memuru ve bir avukatın da bulunduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Özel harekat polisleri de adliye binası ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Duruşma salonunu kana bulayan baba adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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