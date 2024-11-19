Dürüst Genç Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

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Yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

BARTIN - Bartın'da 18 yaşında bir genç sokakta bulduğu cüzdanı sahibine ulaşarak teslim etti. Cüzdanına tekrar ulaşan kadın, parayı saymadan teslim alırken dürüstlüğü nedeniyle gence teşekkür etti.

Bartın'ın Hendekyanı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde sokak hayvanları için yemek bırakan N.C isimli hayvansever kadın, dönüşte ise içerisinde 60 TL, para, kimlik, ehliyet ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı düşürdü. O esnada evine giden 18 yaşındaki Burak Eser cüzdanı buldu.

Yolda cüzdanı düşürdüğünü fark eden kadın, polise arayarak yardım istedi. Genç de, telefonla aradığı polislere cüzdanı teslim etmek istedi. Polisler ise cüzdanın kaybolduğu bölge yakınlarında bir kişinin kayıp ihbarı alındığını söyleyerek, gençten bulunduğu yerde beklemesini istedi. Tekrar ulaştıkları kadın olay yerine gelerek, gençten teslim cüzdanını teslim aldı.

Cüzdanına ulaşmanın mutluluğunu yaşayan kadın, paranın da eksiksiz teslim almanın sevincini yaşadı. Gence teşkkür eden kadın, içerisindeki parayı saymaya bile gerek görmediğini ifade ederek,"Sokak hayvanları için buraya mama bırakmıştım. O sırada cüzdanımı düşürmüş olabilirim. Cüzdanım bulunduğu için çok sevindim.Cüzdanı teslim edecek kadar dürüst birisi içeriden para almaya bile tenezzül etmez. Böyle dürüst bir davranış sergilemesi nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Cüzdanı bulan genç de, "Arkadaşlarımyolda yürüyorduk. Onları bıraktım. Evime doğru yürüyorsum. Yolda cüzdanı gördüm ve alarak polisi aradım" diye konuştu.

Polisin de gelmesinin ardından kadın eksik olup olmadığını kontrol eden kadın, tutanak karşılığında cüzdanını teslim aldı.