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Düşen yıldırım 40 tonluk vinci devirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da yıldırım düşmesi sonucu 40 tonlu vinç devrildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam üzeri meydana gelen sağanak sonrasında sokaklar dereye dönerken birçok alt geçidi ve iş yerini su bastı. Gök gürültülü sağanak yağış sırasında Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan bir iş yerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi ile 40 tonluk vinç devrildi. Çevrede kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti.