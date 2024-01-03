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Düzce'de yapılan baskında 460 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de yapılan baskında 460 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körpeşler Mahallesi'nde bir eve yapılan baskında, 10 suç kaydı bulunan M.K. ile birlikte 460 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurlarını ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Düzce\'de yapılan baskında 460 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi
03.01.2024 - 20:00,  Güncelleme: 20:00
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Düzce'de polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 460 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Körpeşler Mahallesi'nde bir eve Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile baskın yapıldı. İkamette 10 ayrı suç kaydı bulunan M.K. ile birlikte 3 parça halinde 460 gram Sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve aynı çapta 9 adet fişek ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli M.K. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de yapılan baskında 460 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi - Son Dakika


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