Düzce'de 6 Katlı Binada Korkutan Yangın

6 katlı binada korkutan yangın

DÜZCE - Düzce'de 6 katlı binanın 6. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6. katındaki dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar binadan dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ardından dairede duman tahliyesi yapıldı.

Dairede U.A. isimli kiracının ikamet ettiği ve yangın sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.