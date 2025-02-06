Düzce'de ahşap atölyesinde sobadan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Yahyalar Mahallesi'nde Ayhan Ç.'ye ait ahşap atölyede bulunan sobadan yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler baca kısmından çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ahşap atölyesindeki yangında maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Ahşap Atölyesinde Yangın - Son Dakika
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