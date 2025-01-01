Alev topuna dönen barakada 25 kaz kurtarıldı
DÜZCE - Düzce'de yeni yılın ilk dakikalarında baraka alev alev yandı. Barakanın hemen yanında bulunan kümesteki 25 kaz yangından kurtarıldı.
Yangın D-100 karayolu Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göte Mustafa Veli'ye ait barakada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen evdeki yangını kısa süre içerisinde söndürülürken, barakanın hemen yanında bulunan kümes içerisinde ki 25 kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Baraka Yangınında 25 Kaz Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?