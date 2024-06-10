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Düzce(İHA) – Düzce'de bir ciğercinin ocağı alev aldı. Yangını ciğercinin yanında bulunan pideci ve diğer komşular söndürdü.

Yangın, öğlen saatlerinde Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Doğukan B.'nin dükkanında bilinmeyen burger ocağı bir anda alev aldı. Paniğe kapılan iş yeri sahibi, komşu esnaftan yardım istedi. Bunun üzerine komşu esnaftan ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak inceleme yaptı.

Yangına müdahale eden Engin Altun isimli esnaf, "Ben yan taraftaki esnafım. Birden dükkanıma komşum gelerek yangın çıktığını söyledi. Bunun üzerine ben ve diğer esnaf arkadaşlar buraya gelerek yangına müdahale ettik. Yangını söndürdük" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE