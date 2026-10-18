Düzce'de bir haftada 6 bin 136 kişi sorgulandı, 17 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de bir haftada 6 bin 136 kişi sorgulandı, 17 şüpheliden 9'u tutuklandı

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Düzce\'de bir haftada 6 bin 136 kişi sorgulandı, 17 şüpheliden 9\'u tutuklandı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı denetimlerde 6 bin 136 kişi sorgulanırken, araması bulunan 17 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı; aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 3 kesici-delici alet ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 6 bin 136 kişi tek tek sorgulandı, araması bulunan 17 şahıs yakalandı, 9'u tutuklandı.

Düzce'de polisler yaptıkları şok uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor, aranan şahıslar tek tek yakalanıyor. Polis ekipleri tarafından yapılan son bir haftada 6 bin 136 kişi sorgulanırken araması bulunan 17 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polislerin yaptığı aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet kesici-delici alet, 67 kartuş ve 17 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce'de bir haftada 6 bin 136 kişi sorgulandı, 17 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika
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