Düzce\'de bir haftada 6 bin 136 kişi sorgulandı, 17 şüpheliden 9\'u tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 6 bin 136 kişi tek tek sorgulandı, araması bulunan 17 şahıs yakalandı, 9'u tutuklandı.

Düzce'de polisler yaptıkları şok uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor, aranan şahıslar tek tek yakalanıyor. Polis ekipleri tarafından yapılan son bir haftada 6 bin 136 kişi sorgulanırken araması bulunan 17 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polislerin yaptığı aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet kesici-delici alet, 67 kartuş ve 17 adet fişek ele geçirildi.